«Не выходим туда, мы же не самоубийцы» 1 25.04.2018, 20:53

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Фото: Майя Кохно, TUT.BY

В столичной хрущевке рассыпаются балконы.

На днях читатели прислали tut.by фотографии аварийных балконов в хрущевке на улице Одоевского. Местные жители жалуются, что балконы буквально рассыпаются, но коммунальники ремонтировать их не спешат.

«Мы боимся выходить на балконы, мы же не самоубийцы», — говорит нам местная жительница Галина. Женщина живет на четвертом этаже в доме на Одоевского, 73.

С балконов в этом доме отваливаются куски цемента и штукатурки и летят на нижние этажи. Местные жители жалуются, что все это время от ЖКХ слышат лишь обещания о плановом ремонте.

Здание 1965 года постройки. По словам нашей собеседницы Галины, балконы иногда «подкрашивают и замазывают».

Фото: очевидец Максим

В начале апреля женщина оставляла заявку на 115.бел, но получила лишь ответ о том, что ремонт будет производиться в соответствии с графиком.

— Они кормят нас обещаниями про плановый ремонт, мол, как появится финансирование, так и сделаем. Только когда я позвонила и устроила скандал, мне перезвонил мастер и сказал, что балконы обследованы и во 2−3-м квартале нам сделают ремонт.

При этом женщина говорит, что к ней никто не приходил осматривать балкон после ее обращений.

— Но если он до этого третьего квартала не доживет? Мне ответили, что тогда доступ на балкон просто перекроют.

ЖЭУ района: «Вопрос уже точно решен»

В приемной ЖЭУ № 5, за которым закреплен дом на Одоевского, 73, нам пояснили, что при наличии финансирования балконы отремонтируют.

— Как нам сказали в ЖКХ, этот вопрос уже точно решен, так как там почти все балконы в таком состоянии. Ремонт сделают во 2−3-м квартале. С улицы провели обследование балконов, из квартир — там, где был доступ.

Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Балконы пока никак не укрепляли.

— Вы же видите, что балконы разрушаются, просто не выходите туда.

Напомним, летом в Минске на Толбухина, 5 уже обвалился балкон. Тогда на него тоже долгое время никто не выходил. Специалисты должны были вовремя провести обследование — выдержит плита нагрузки или не выдержит. Но не успели. Балкон на Толбухина обещали восстановить, но до сих пор так ничего и не сделали — выход на него заколочен.