Пашинян потребовал «единогласной капитуляции» правящей партии Армении 1 25.04.2018, 21:47

Никол Пашинян

Лидер протестов в Армении на митинге в Ереване призвал к массовой забастовке и акциям гражданского неповиновения.

Лидер протестов в Армении Никол Пашинян призвал правящую Республиканскую партию (РПА) «капитулировать», сообщает РБК. Оппозиционер выступил на многотысячном митинге на площади Республики в Ереване.

Никол Пашинян

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

«Некоторые в этом здании [здании правительства Армении] считают, что народ так удивлен и удовлетворен отставкой [экс-премьер-министра] Сержа Саргсяна, что после вчерашнего празднования позабыл, зачем собрался», — заявил Пашинян. По его словам, врио главы правительства Карен Карапетян считал, что протестующие больше не выйдут на новые митинги.

«Карену Карапетяну следует безоговорочно и без условий признать победу нашей революции и не проявлять каких-либо пожеланий оставаться у власти. Мы требуем единогласной и безоговорочной капитуляции РПА», — объявил Никол Пашинян.

Фото: Елизавета Антонова / РБК

Пашинян также призвал жителей Армении начать 26 апреля забастовку и «акции гражданского неповиновения» и снова собраться на митинг в Ереване. Он сообщил, что в городе Севан находятся 60 фур, которые в четверг заблокирует весь Ереван.

В среду, 25 апреля, в парламенте Армении распалась правящая коалиция после того, из союза с правящей Республиканской партий вышла националистическая партия «Дашнакцутюн».

Оппозиционный блок «Елк» в парламенте Армении выдвинула на пост премьер-министра кандидатуру Пашиняна.