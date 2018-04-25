Стало известно о еще одном белорусе, погибшем за Украину 1 25.04.2018, 21:56

Владимир Близнюк посмертно награжден орденом «За мужество» III степени.

Владимиру Близнюку было всего лишь 26 лет. Его родители — Елена и Владимир — родом из Беларуси, сообщает сайт «Суспільный кореспондент». Мать — артистка разговорного жанра. Отец — бывший военный, подполковник, отмеченный наградами ООН за миротворческую деятельность. Отец окончил Черниговское летное училище, что и обусловило переезд в Украину.

«Украина стала нашей второй Родиной», — говорит Елена Белеванцева.

На украинских сайтах, где собирается информация о всех, кто погиб во время войны, национальность Владимира Близнюка обозначается, как «белорус».

Мама рассказывает, что сын увлекался изучением языков, прекрасно говорил по-английски. Служил в армии в Харькове, увлекался игрой на гитаре, занимался рукопашным боем. Учился на заочном юридическом факультете, который так и не закончил, так как с шестого курса университета направился прямо на передовую.

Когда началась война, то они с отцом пришли записываться добровольцами. Но отца не взяли из-за возраста. Владимир служил в 13-м территориальном батальоне.

Погиб парень 6 сентября 2014 года в Станице-Луганской, когда здание, где он находился, обстреляли из минометов. Близнюк умер от потери крови. Это было уже во время прекращения огня.

«Володя был настоящим патриотом Украины и не представлял себе иного выбора», — говорит мать.

В семье есть младший сын Алексей, которому сейчас 15 лет, он учится в той же гимназии, где когда-то — Владимир.

Примечательно, что во время посещения Чернигова с Еленой Близнюк встретился посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, который выразил женщине соболезнования, а также подарил белорусский национальный костюм.

В 2016 году Владимира Близнюка посмертного наградили орденом «За мужество» III степени.