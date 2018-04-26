Саргсян ушел с поста главы Республиканской партии Армении 3 26.04.2018, 8:27

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Правящая партия Армении обсуждает вопрос смены руководства.

Члены республиканской партии Армении договорились обсудить вопрос выбора нового лидера. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте РПА.

"Было достигнуто соглашение о начале дискуссий относительно выбора нового председателя Республиканской партии Армении", — сказано в заявлении, опубликованном по итогам встречи фракции Республиканской партии Армении (РПА) с главой РПА Сержем Саргсяном и исполняющим обязанности премьер-министра Кареном Карапетяном 25 апреля.

Помимо этого, в ходе обсуждений республиканская фракция объявила о готовности обсуждать любой вопрос со всеми сторонами без предварительных условий.

Также в ходе заседания Серж Саргсян более подробно представил членам фракции РПА причины его отставки и рассказал о различных форматах работы в Национальном Собрании. При этом бывший правитель страны назвал достижение внутренней стабильности и безопасности первостепенной важности, которая может быть решена только единством Республиканской партии.

Напомним, 23 апреля, после массовых общественных протестов, в отставку подал премьер-министр Серж Саргсян. Вместе с ним подало в отставку и правительство. Временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен первый вице-премьер Карен Карапетян, который занимал должность премьера с сентября 2016-го до 9 апреля 2018 года.