Уходить надо, не дожидаясь пинка 25 Владимир Халип

26.04.2018, 8:52

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Безвременье следов не оставляет.

Правитель сочинил послание к народу. И уже получил ответ. Почему-то из Еревана. Серж Саргсян, уходя, предупредил всех засидевшихся, что фокус с удержанием власти хитростью больше не проходит. И никакие обещания хорошей жизни в будущем уже не спасают. А вот при наших обстоятельствах на все послания сверху вообще один ответ: а что вы делали двадцать с лишним лет, если такой нехитрый план созрел только сегодня?

Однако инертная чиновничья масса сделала вид, будто вообще ничего не случилось. Мир прекрасен и безмятежен. Все хорошо и даже очень. Весна вступает в свои законные права. Все самое бойкое уже цветет и благоухает. Впереди повышение. И летний отпуск не за горами. Стабильность крепнет с каждым днем. Процветание, согласно высочайшему посланию, будет мощным и непредсказуемым. И вроде бы никакие катаклизмы даже не предвидятся.

Предвидятся, господа! Неуж-то не заметили, что на первую линию доступа к телу уверенно выдвинулся скромный, но гордый ОАЦ. Ничего странного – его время. А всех прочих особо доверенных, включая ведомство с дубинкой, попросили подождать. Ничего не поделаешь, сопят и ждут. И тихо ненавидят фаворита, который всех оставил с носом. А они же так простодушно радовались и хлопали в ладоши, когда подведомственную территорию вдруг объявили IT-страной!.. Будто не знали, чем это все закончится.

Особо продвинутым уже грезились потоки криптовалюты, которые с веселым шумом хлынут именно через их ведомства. И наступило время перемен. Пришла весна. Совсем не та, которой ждали. Холодно и неуютно. И происходит что-то странное. Здесь и за горами.

Вот и на прошлой неделе обозначилось что-то непонятное до крайности. А ведь все шло вроде бы по плану и без проблем. Страна уверенно стояла на трудовой вахте. Тунеядцы застенчиво ждали обновленных писем счастья. Айтишники продолжали изучать самый оптимистичный из указов и спешили отыскать приметы его реализации. С минуты на минуту ожидался приток в страну новейших технологий и неизбежных инвестиций. А соответствующее ведомство тем временем вдохновенно душило интернет.

Старые китайские компьютеры во всю варили вожделенную криптовалюту. И по расчетам придворных экономистов уже в ближайшем будущем можно было порадовать все население – объявить Всенародный день биткоина. А заодно зачитать послание правителя. Этого письма все с такой надеждой ждали. Заранее страну оповестили: «Сейчас главное – очертить круг глобальных задач на перспективу с учетом уже принятых решений и конкретных поручений».

Вот так, в самую точку! Ведь сейчас, когда страна под руководством мудрого правителя в который раз пытается взять лобовым штурмом злополучную высоту «папиццот», нам просто позарез необходимо «очертить круг глобальных проблем на перспективу». А иначе никак!

И весна к тому же, несмотря на постоянные рецидивы холодов, все-таки брала свое. В высочайшей теплице вроде бы проклюнулся и обнадежил будущим буйством пупырчатый огурчик. И робкие всходы морковки имени Стивена Сигала не заставили себя ждать. Скоро пойдет в рост и будет топорщиться упрямо нагловатый кабачок. А потом появится жизнерадостный Додон и начнет закладывать на дроздовском пустыре первый виноградник имени нерушимой нашей дружбы. Пейзаж оптимистичный, почти в советском стиле.

А тут вдруг эти нелепые новости из Еревана!.. Давно ли вместе с Сержем Саргсяном обсуждали стратегические планы непобедимого ОДКБ. Казалось, свой в доску парень. Время чувствует и закон джунглей уважает. И вот такой афронт – отставка! К тому же в результате акции протеста. И даже спираль Бруно ничем не помогла. И шумовые гранаты – пустяк и погремушка. Как можно было такую должность проморгать?..

Еще вчера казалось, и сам правитель утверждал, что всяким революциям конец. Отныне власть незыблема и всякая попытка оказать давление будет жестоко пресекаться. И четверть века в одном кресле – это только лишь начало. Великие дела требуют большого разогрева.

Однако реальная жизнь все эти постулаты спокойно перечеркивает. И выясняется в итоге, что уходить надо вовремя, не дожидаясь, когда дадут пинка. И если кому-то однажды удалось прорваться к высшей власти, то это еще не повод считать себя великим магом и волшебником, а всего лишь стечение случайных обстоятельств. Как правило, едва ли не каждый диктатор – фигура жалкая и конец его печален. Если накуролесил, то рано или поздно приволокут в трибунал, хотя бы в инвалидном кресле. А потому лучше вовремя уйти, устроив всему народу праздник. Как в Армении.

Урок разжалованного в пенсионеры Сержа Саргсяна, который так и не вышел в диктаторы, чрезмерно задержавшимся у власти не следовало бы забывать. Как не хитри, какие послания о неизбежном процветании не сочиняй, а веревочка, на которой совершается вся эквилибристика, почему-то однажды кончается. И на улицах, в потоках протестующих, которых, как еще вчера казалось, с минуты на минуту рассуют по автозакам, вдруг появляются шеренги солдат вместе с командирами. Вот тогда и выясняется, что все хитро задуманные схемы мгновенно обнулились.

А ничего особенного тут и не случилось. Просто всем вдруг стало ясно, что век двадцать первый – это не двадцатый. И время диктаторов ушло. Даже последних в Европе. А всенародный день криптовалюты лучше отложить. Не то время, когда можно было беззастенчиво вешать лапшу на уши и обещать нищему народу скорый коммунизм. Чудес уже давно никто не ждет. Да и установка, сработанная по схемам IT-страны, что-то не фурычит.

Серж Саргсян указал самый надежный выход из нелепой ситуации, в которую загоняет обычно страну режим, пришедший властвовать и ловить бесконечный кайф. Разумеется, правитель здешний его примеру не последует. И будет по-прежнему писать послания о том, что светлое будущее придет с минуты на минуту. Однако все это безнадежно и напрасно.

От всех его деяний и посланий останется разве что пара живых картинок. Какой-то мужик в обвисших трениках стоит на персональном поле среди мешков с картошкой. И еще - все тот же персонаж и его ближайшие соратники волокут куда-то корявое бревно. То самое, которое тащил на заре советской власти Ленин. Вот и весь итог великого и бесконечно долгого правления.

Безвременье следов не оставляет.

Владимир Халип, специально для Charter97.org