Ученые рассказали, какой именно шоколад нужно есть каждый день 3 26.04.2018, 9:37

2,014

Обнаружены полезные свойства некоторых сортов шоколада.

Американские медики из Университета Лома-Линда доказали, что употребление 48 граммов шоколада улучшает способность к обучению и запоминанию. Кроме этого, шоколад с содержанием какао не менее 70% оказывает положительное влияние на иммунитет человека, сообщает segodnya.ua.

В новой научной работе ученые из США сфокусировались на влиянии на организм какао, в то время как предыдущие исследования касались преимущественно изучения воздействия на человека сахара.

Было установлено, что ежедневное употребление шоколада с содержанием какао не менее 70 процентов оказывает положительное влияние на иммунитет человека. Эксперименты показали, что шоколад улучшает межклеточные сигнальные пути, которые учавствуют в активации Т-клеток, ответственных за иммунную реакцию.