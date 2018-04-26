Профсоюз РЭП проведет первомайскую акцию протеста 26.04.2018, 14:17

Мингорисполком дал разрешение на проведение митинга.

Власти удовлетворил заявку профсоюза РЭП о проведении митинга 1 мая в Киевском сквере с 14 до 16 часов. Об этом «Белсату» рассказал Геннадий Федынич.

Профсоюзы в своей заявке предложили три возможных места проведения акции – площадка возле Оперного театра, сквер Янки Купалы и Киевский сквер. «Власти в итоге выбрали Киевский сквер – очевидно, это для них проще, так как эту площадку и раньше разрешали», – говорит Федынич.

По заявке, в акции примут участие до 2 тысяч человек.

Как рассказал Федынич, лозунг во время митинга будут преимущественно социальные, но «будет хватать всего» – то есть тематического ограничения нет.