Создатель «Игры престолов» анонсировал новую книгу о Таргариенах 26.04.2018, 16:56

Роман станет частью саги «Песни льда и пламени».

Известный американский писатель Джордж Р. Р. Мартин, который недавно рассказал, кого бы вернул в сериал "Игра престолов", анонсировал в своем блоге выход нового романа. Он будет называться "Пламя и кровь", пишет segodnya.ua.

По словам Мартина, сюжет книги завязан на истории династии Таргариенов "от Эйгона I Завоевателя до регентства Эйгона III – с их женами, войнами, братьями, сестрами, детьми, друзьями, соперниками, законами, путешествиями и т.д.".