В столице Румынии бастуют тысячи медицинских работников 26.04.2018, 17:58

В Бухаресте частично перекрыли движение транспорта.

Тысячи румынских медицинских работников проводят акцию протеста в Бухаресте против сокращения заработной платы.

Об этом сообщает Realitatea.

Около 10 000 медицинских работников со всей страны приехали в столицу страны для участия в протесте. Поэтому в Бухаресте частично перекрыли движение транспорта.

Демонстранты собрались у здания правительства, держа в руках флаги и транспаранты с символикой медицинского профсоюза.

Правительство Румынии недавно утвердило существенное повышение заработной платы для ряда категорий государственных медицинских работников. Однако руководители профсоюза медиков заявили, что в то же время многие работники потеряли до 1100 леев ($ 290) своей ежемесячной платы.

Протестующие также заявляют, что правительство сократило компенсацию, которую получают медики за работу в опасных или рискованных условиях.

Профсоюзы заявили, что проведут переговоры с правительством 2 мая, и если не будет найдено решение, то обещают провести национальную забастовку 11 мая.