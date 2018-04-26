В Сети появились «первые реальные фото» iPhone SE 2 26.04.2018, 18:04

Бюджетная версии iPhone, предполагается, будет презентована в июне.

Слухи о бюджетной версии iPhone ходят уже давно, предполагается, что аппарат покажут в июне на конференции Apple для разработчиков WWDC 18. Основная проблема заключается в том, что информация из разных источников может противоречить друг другу. Одни утверждают, что изменения коснутся внешнего вида, а «начинку» не тронут, другие сообщают о полной ревизии «железа» и старом дизайне. пишет onliner.by.

И вот в китайской социальной сети Weibo появились снимки, которые называют «первыми реальными фото» смартфона iPhone SE 2. Качество оставляет желать большего, однако получить общее представление о мобильнике (если на фото не поддельный девайс) можно.

Из особенностей устройства на фотографиях заметны Touch ID, 3,5-мм разъем для наушников и стеклянная задняя панель. Второй аспект косвенно указывает на наличие беспроводной зарядки. Но примерно с такой же вероятностью это может быть просто элемент дизайна.