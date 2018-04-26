Андрей Макаревич: Я не поеду на гастроли в оккупированный Крым 1 26.04.2018, 18:45

АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ

Российский музыкант заявил, что считает Крым оккупированной территорией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, музыкант Андрей Макаревич рассказал об этом, отвечая на вопрос не изменилась ли его позиция в отношении "присоединения" полуострова.

"Я не смягчился и не ужесточился. Я считаю, что в сегодняшнем мире, да и в любом мире обязательное условие его стабильности - это международные договоренности, которые надо соблюдать. Если все их бросятся не соблюдать, то начнется черт знает что. А разговор на тему "а вот американцам можно, значит, нам тоже можно" - это разговор плохой. Получается, что, если кто-то ворует, то и мы будем воровать. А это не позиция... Нет, я не хочу туда ехать... Я считаю эту территорию оккупированной", - заявил музыкант.