Volkswagen удивит автомобилистов «более смелыми» моделями 1 26.04.2018, 19:15

1,653

Компания представит несколько новых автомобилей, способных действительно удивить покупателей.

Выступая на Пекинском автосалоне, глава отдела продаж и маркетинга Volkswagen Юрген Стакманн заявил, что в ближайшие два года компания представит несколько новых автомобилей, способных действительно удивить покупателей. В их числе окажутся мощные R-версии кроссоверов Tiguan и T-Roc, Arteon в кузове shooting brake и другие модели, пишет avtovzglyad.ru.

По словам г-на Стакманна, почти половина мировых продаж Volkswagen приходится на китайский авторынок. И именно Поднебесная «подтолкнула» компанию к решению стать «более смелым» брендом. Он пояснил, что выпуская автомобили для КНР, вольфсбургцы позволяют себе больше дизайнерских вольностей, которые европейские потребители могут не понять.

– Это новое направление для Volkswagen — мы становимся все более авторитетными. Компания удерживает высокие позиции во всех ключевых сегментах. Более того — наши модели являются символами своих классов. А в ближайшее два года вы увидите много нового, что удивит вас и продемонстрирует другую сторону марки Volkswagen, — цитирует Стакманна издание Auto Express.

Говоря о новых смелых машинах, руководитель отдела продаж и маркетинга Volkswagen привел в качестве примера Arteon в кузове shooting brake. Новинка, оснащенная шестицилиндровым двигателем, выйдет на европейский рынок в следующем году. Кроме того, Стакманн отметил, что огромный интерес для компании представляют купеобразные кроссоверы. Так что, возможно, в обозримом будущем свет увидят и несколько SUV с ниспадающей крышей.

В Volkswagen также планируют расширить R-семейство. Наиболее вероятно, что в ближайшие годы мощные модификации получат кроссоверы T-Roc и Tiguan.