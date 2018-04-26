Нина Багинская: Нужно защищать белорусскую нацию 1 26.04.2018, 19:50

1,094

Нина Багинская

Такой русификации не было даже при СССР.

В 32-ю годовщину чернобыльской катастрофы в Минске проходит Чернобыльский шлях – ежегодная акция в память о жертвах аварии на ЧАЭС и ее последствий. К акции присоединилась известная общественная активистка Нина Багинская, которая напомнила о проблемах духовного Чернобыля в Беларуси:

- Самое главное - нужно защищать нашу нацию. В стране начался духовный Чернобыль. Отсчет начался с того времени, как на «референдуме» 1996 года был растоптан белорусский язык, с дома правительства сняли бело-красно-белый флаг и герб «Погоня».

Такой русификации не было даже при СССР. Тогда нас приняли в ООН. Властям как-то искусственно поддерживалась белорусская культура. А сегодня люди уезжают из страны, так как у нас нет работы.

Белорусский язык стал второстепенным, количество белорусских школ уменьшается. У меня родился правнук и я боюсь, что он просто не сможет учиться на родном языке.