В России детскую площадку отремонтировали в фотошопе 26.04.2018, 21:20

На эти цели было потрачено свыше 154 тысяч российских рублей.

В Кемеровской области администрация Тисульского района разместила на своем сайте фотоотчет, сообщив о проведенных работах по благоустройству поселка Белогорск. В ответ местные жители заявили о мистификации. Они уверяют, что на деле отчет чиновников — фотомонтаж.

Как передает Znak.com, власти Тисульского района сообщили, что привели в порядок детскую площадку на улице Юбилейной. В частности, утверждают чиновники, сейчас там вместо щебня резиновое покрытие. В подтверждение своих слов они опубликовали фотографии игровой зоны и акты выполненных работ. Судя по документам, на эти цели было потрачено свыше 154 тысяч рублей.

Слева внизу — как видят площадку чиновники. Справа — как она выглядит на самом деле.

Фото: администрация Тисульского района/Максим Учватов

Снимки вызвали недоумение у местных жителей. Изучив фотографии администрации, они пришли к выводу, что резиновое покрытие было попросту нарисовано. На снимках видны пиксели, очевидно, что нарисован снег, при этом нет теней от спортивных тренажеров. Складывается ощущение, что они висят в воздухе.

Член кемеровского штаба ОНФ Максим Учватов приводит слова жительницы Белогорска Анны Бойко: «Никакого резинового покрытия здесь не было и нет, мы каждый день ходим мимо нее». «Такой наглости от чиновников Белогорска мы не ожидали», — отмечает общественник.

Жители Белогорска говорят, что чиновники провели работы по благоустройству и в других районах населенного пункта. Сумма контрактов превысила 2 миллиона рублей. Практически ко всем работам имеются претензии.