Фотофакт: Плакаты Чернобыльского шляха 1 26.04.2018, 21:24

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Фото: "Хартия'97"

26 апреля в Минске прошел Чернобыльский шлях ― традиционная акция экологов и оппозиции.

Со дня, когда случился взрыв на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС, прошло 32 года. Всё это время “шлях” изменялся. Из чисто чернобыльской (в конце 1980-х) и преимущественно политической (с середины 1990-х до середины 2010-х) он превращается в акцию обо всех экологических проблемах, которые есть в Беларуси: от новой АЭС до вредных производств, который строятся на нашей земле на китайские кредиты, пишет euroradio.fm.

Но что в последнее время остаётся неизменным, так это креатив от “Зелёных”. В прошлом году они протестовали против Островецкой АЭС в костюмах зверушек. Нынче несли на плакатах QR-коды, считав которые, можно было узнать информацию о деталях строительства атомной станции. В руках активистов были и другие интересные плакаты:

Фото: твиттер "Хартии'97"

Фото: "Наша Ніва".

Фото: Еврорадио

Фото: Еврорадио

Фото: Еврорадио