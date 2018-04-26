закрыть
26 апреля 2018, четверг, 22:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Фотофакт: Плакаты Чернобыльского шляха

1
  • 26.04.2018, 21:24
  • 1,104
Фото: "Хартия'97"

26 апреля в Минске прошел Чернобыльский шлях ― традиционная акция экологов и оппозиции.

Со дня, когда случился взрыв на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС, прошло 32 года. Всё это время “шлях” изменялся. Из чисто чернобыльской (в конце 1980-х) и преимущественно политической (с середины 1990-х до середины 2010-х) он превращается в акцию обо всех экологических проблемах, которые есть в Беларуси: от новой АЭС до вредных производств, который строятся на нашей земле на китайские кредиты, пишет euroradio.fm.

Но что в последнее время остаётся неизменным, так это креатив от “Зелёных”. В прошлом году они протестовали против Островецкой АЭС в костюмах зверушек. Нынче несли на плакатах QR-коды, считав которые, можно было узнать информацию о деталях строительства атомной станции. В руках активистов были и другие интересные плакаты:

Фото: твиттер "Хартии'97"
Фото: "Наша Ніва".
Фото: Еврорадио
Фото: Еврорадио
Фото: Еврорадио
Фото: Еврорадио

популярное за неделю

Мнение

Работа «Хартии-97» заслуживает самой высокой оценки
Работа «Хартии-97» заслуживает самой высокой оценки Богдан Здроевский
Поглотит ли Россия Беларусь?
Поглотит ли Россия Беларусь? Адам Эберхардт
Что-то мне подсказывает, что скоро похожие события могут произойти в Беларуси
Что-то мне подсказывает, что скоро похожие события могут произойти в Беларуси Наталья Радина
Сказать «нет» проходимцу
Сказать «нет» проходимцу Роман Надирян