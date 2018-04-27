Гомельчанина судят за распитие лимонада с другом 7 27.04.2018, 12:55

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Константин Жуковский

Журналиста Константина Жуковского обвиняют в нарушении порядка проведения массовых мероприятий.

Суд Гомельского центрального района признал виновным местного журналиста-фрилансера Константина Жуковского в нарушении порядка проведения массовых мероприятий (ст. 23.34 КоАП РБ) и незаконное изготовление продукции СМИ (22.9 КоАП РБ), пишет БелаПАН.

Судья Сергей Карманович наказал штрафом в 30 базовых величин (735 рублей) Константина Жуковского за то, что он 30 января вел трансляцию на своей странице на Facebook того, как к его другу, активисту Борису Аникееву, домой приехала милиция - это посчитали несанкционированным пикетом и работой для телеканала «Белсат», передает «Радыё Свабода».

На суде Жуковский не соглашался с тем, что устраивал массовое мероприятие и нарушал закон «О СМИ».

Еще по одному эпизоду суд над Жуковским продолжится 2 мая - пока объявлен перерыв. По версии милиции, Жуковский «совершал интервьирование граждан» на гомельской улице Книжной «в период с 5 по 7 марта» - то есть, «незаконно изготавливал продукцию СМИ». В суде не было представлено видео, только аудио.

По версии Жуковского, он и его друг, «пили лимонад и разговаривали», он снимал это на видеокамеру, и было это, говорит он, или у него дома, или на Речицком проспекте, но никак не на улице Книжной, как записано в протоколе милиционера Владислава Шукель. Жуковский утверждает, что рассылал свое видео в различные СМИ, но не «производил продукцию для СМИ».

Напомним, в Беларуси, оказывается, не только распитие лимонада, но и распитие чая может закончиться штрафом. Неделю назад восьмерых витеблян признали виновными в несанкционированном распитии чая дома, один был оштрафован.

Осужденные утверждают, что собирались в частной квартире «побеседовать о жизни и космосе и попить чаю», до прихода «людей в штатском» успели лишь «обсудить победу Домрачевой на этапе Кубке мира и документальный фильм, в котором Путин обещал полететь на Марс». Милиция же заподозрила их в причастности к философии «синтез Фе» по анонимному донесению.

Жуковский - один из «чемпионов по штрафам» среди независимых журналистов, только с начала года его оштрафовали уже более чем на три тысячи рублей.

Что об этом пишут в законах и кодексах

Изготовление одиночного видео или серии видео для личной страницы в соцсетях в законах не приравнивается к изготовлению продукции СМИ. Но журналистами СМИ признаются (п.7 ст.1) физические лица, связанные трудовыми отношениями с юридическим лицом, выполняющим функцию редакции (блогеры таких договоров с соцсетями не имеют).

СМИ подлежат (п.1 ст.11) обязательной государственной регистрации, но об обязательной государственной регистрации личных страниц в соцсетях ранее не сообщалось (существует ли такая процедура, неизвестно).

Ответственность за распространение продукции СМИ несут (ч.1 ст. 17) редакция СМИ и владелец информационного ресурса.

Как белорусское государство нарушает свой же закон о СМИ

Белорусские законы не запрещают напрямую ни собираться со знакомыми на частной территории для таких встреч, как распитие чая или лимонада, ни обсуждать жизнь или космос, Дарью Домрачеву или Владимира Путина на Марсе.

Но в законе «О массовых мероприятиях» определение «собрание» такое: «совместное присутствие граждан в заранее определенном месте под открытым небом или в помещении в установленное время, собравшихся для коллективного обсуждения и решения вопросов, затрагивающих их интересы».

И, как оказывается, на «совместное присутствие» нужно подавать заявку в местный исполнительный или распорядительный орган, на территории которого планируется встреча, не позже, чем за 15 дней до нее.