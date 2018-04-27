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Беларусь и Россия готовят новые масштабные военные учения

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  • 27.04.2018, 20:24
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По словам замначальника Генштаба, Беларусь хотела бы изучить сирийский опыт российской армии.

Командующий войсками Западного военного округа Вооруженных сил РФ Андрей Картаполов заявил, что подготовка к совместным оперативным учениям России и Беларуси «Щит Союза – 2019» уже началась.

Об этом он заявил в своем выступлении на конференции в Минске, подчеркнув в свою очередь, что блок NATO «продолжает наращивать боевые возможности своей группировки в Восточной Европе», передает «Белсат».

Заместитель начальника Генштаба генерал-майор Павел Муравейко, отметил, что в последнее время возник ряд вопросов, по которым надо согласовать позиции в рамках Региональной группировки войск.

«Это касается прежде всего организации управления войсками, совместного применения пилотируемой и беспилотной авиации, взаимодействия между силами территориальной обороны Республики Беларусь и российской части региональной группировки войск», – подчеркнул генерал-майор.

Он также добавил, что Беларусь хотела бы изучить сирийский опыт российской армии.

«Щит Союза» – это крупномасштабные учения Беларуси и России, которые проводились уже трижды (в 2006 году на белорусской территории, в 2011 и 2015 гг. – на территории РФ). В 2015 году они состоялись в Псковской и Ленинградской областях – с белорусской стороны тогда были задействованы более 1300 военнослужащих.

Предполагается, что в 2019 году учения также пройдут в России.


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