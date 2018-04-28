Назван идеальный для здоровья десерт 28.04.2018, 14:03

Его калорийность гораздо ниже, чем у шоколада.

Мармелад на самом деле гораздо полезнее, чем предполагалось ранее. По словам медиков, употребление мармелада и «родственных» ему джема и конфитюра оздоровляет организм, — при условии, что этими лакомствами не злоупотребляют.

Об этом пишет narodna-pravda.ua.

Исследователями была проведена серия экспериментов, показавших, что употребление мармеладных изделий позитивно влияет на состояние органов ЖКТ, улучшает работу желудка.

Но главный целительный эффект от поедания мармелада в том, что это помогает организму освободиться от вредных веществ, проникающих из внешней среды и с пищей. Этот продукт эффективно активизирует выведение тяжелых металлов, побочных продуктов метаболизма, анаболиков, желчных кислот, токсических компонентов и холестерина.

«Шоколад, пожалуй, занимает первое место среди всех сладостей по популярности, и превосходит мармелад в том, что является сильным антидепрессантом. Но мармелад обладает другим преимуществом – его калорийность гораздо ниже, чем у шоколада, поэтому он гораздо безопаснее для фигуры«, — сказали, в частности, врачи.