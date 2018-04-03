Милиции запретили досматривать вещи пассажиров в минском метро 2 3.04.2018, 9:05

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Таковы новые правила.

Изменения и дополнения в правила перевозок пассажиров метрополитеном принял Совет министров своим постановлением №234 от 29 марта.

В частности, сотрудники органов внутренних дел в настоящее время не имеют права досматривать ручную кладь пассажиров минского метрополитена, сообщается на сайте правительства.

Ранее сообщалось, что новые правила позволяют провозить в метро оружие, если есть соответствующее разрешение на его ношение. Кроме того, разрешено провозить с собой газовые баллоны и баллончики (до 0,5 литра).

Документ принят в соответствии с пунктом 2 указа президента Беларуси от 5 января 2018 г. №5 "Об упразднении управления внутренних дел по охране Минского метрополитена" и вступает в силу после официального опубликования.