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Синоптики: Завтра будет до +16°С

  • 6.04.2018, 11:48

В субботу осадков не ожидается.

7 апреля погодные условия Беларуси будет определять антициклон, смещающийся с Западной Европы на территорию нашей страны, сообщает pogoda.by.

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер ночью северо-западный умеренный до порывистого, днем - неустойчивый слабый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до -3..+3°С, во второй половине дня повысится до +10..+16°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем существенно не изменится.


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