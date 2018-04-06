Работающие за границей белорусы автоматически попадают в «тунеядцы» 10 6.04.2018, 18:29

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Новый декрет Лукашенко о «тунеядцах» оказался еще абсурднее, чем показалось на первый взгляд.

Так сегодня во время пресс-конференции первого заместителя министра труда и соцзащиты Андрея Лобовича выяснилось, что белорусы, которые работают за рубежом, автоматически подпадают под действие декрета Лукашенко №1.

Чиновник заявил, что тот, кто оказался в тунеядском списке, смогут обращаться в комиссии, которые будут заниматься содействием занятости населения, с заявлениями на освобождение от оплаты услуг по экономически обоснованным тарифам из-за трудной жизненной ситуации.

В том числе в комиссии должны обращаться те, кто работает за границей. То есть работающие за рубежом белорусы должны вернуться по месту жительства, написать заявление и «подтвердить свой статус, что легально работают за границей». Только в таком случае комиссия будет их исключать из списка не занятых в экономике.

Сегодня за границами Беларуси, в России и странах ЕС, работает порядка 1 миллиона человек. Но, например, в РФ многие белорусы вынуждены работать нелегально — строителями, официантами, продавцами на рынках, уборщицами, дворниками и т. д. Таким образом, все эти люди не смогут предоставить в созданные властями комиссии никаких справок об официальном трудоустройстве и их семьи подпадают под карательные меры декрета Лукашенко.

Многие же из работающих официально за границей не могут приехать в Беларусь из-за угрозы политического преследования и соответственно предоставить справку комиссии. Выходит, и их семьи станут заложниками ситуации.