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В исторический особняк в Стамбуле врезался танкер

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  • 8.04.2018, 11:20
Фото: Bo saqer 72 ‏/ Twitter

Танкер направлялся в Украину.

7 апреля движение по проливу Босфор перекрыли после того, как грузовое судно врезалось в расположенный на берегу в Стамбуле особняк XVIII века, сообщает «Гордон» cо ссылкой на Hürriyet.

Инцидент произошел возле моста султана Мехмеда Фатиха на севере Стамбула. Следовавший в Черное море под мальтийским флагом танкер Vitaspirit потерял управление и врезался в особняк. Находящиеся на берегу люди успели разбежаться, поэтому в результате инцидента никто не пострадал.

На место происшествия прибыли суда береговой охраны, которые отбуксировали танкер в один из портов Стамбула.


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