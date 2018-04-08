В исторический особняк в Стамбуле врезался танкер 1 8.04.2018, 11:20

Фото: Bo saqer 72 ‏/ Twitter

Танкер направлялся в Украину.

7 апреля движение по проливу Босфор перекрыли после того, как грузовое судно врезалось в расположенный на берегу в Стамбуле особняк XVIII века, сообщает «Гордон» cо ссылкой на Hürriyet.

Инцидент произошел возле моста султана Мехмеда Фатиха на севере Стамбула. Следовавший в Черное море под мальтийским флагом танкер Vitaspirit потерял управление и врезался в особняк. Находящиеся на берегу люди успели разбежаться, поэтому в результате инцидента никто не пострадал.

Footage captured inside a restaurant beside the waterfront mansion shows the moment of Malta-flagged ship’s crash near Anadoluhisarı area in Istanbul’s Bosporushttps://t.co/pngyEGss7b pic.twitter.com/Ps2UuE7ToP — DAILY SABAH (@DailySabah) 7 апреля 2018 г.

На место происшествия прибыли суда береговой охраны, которые отбуксировали танкер в один из портов Стамбула.