В Минске проходит митинг независимых профсоюзов (Видео, онлайн) 1.05.2018, 13:46

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Акция началась в Киевском сквере.

Сегодня в 14.00 в Минске в Киевском сквере начинается митинг независимых профсоюзов, посвященный Международному дню трудящихся 1 мая.

На акции поднимут вопросы зарплат, пенсий, пособий по безработице, отмены декрета №1, полных тарифов за услуги ЖКХ.

«Сегодня очень важно те лозунги, которые люди говорят на кухнях, произнести публично», – заявил накануне председатель независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич.

Сайт ведет текстовую онлайн-трансляцию с митинга, видео предоставил «Белсат».

14.06 Анархистов ведут и сажают в синий милицейский микроавтобус.

15.05 Анархистов начали задерживать силовики в штатском.

15.01 «Это диктатура и полицейское государство», - заявил Вячеслав Косинеров, после чего анархисты начали покидать митинг. За ними отправились сотрудники милиции в штатском.

15.00 «Деньги тратятся на строительство ледовых дворцов и резиденций. А власть ничего не придумала, как только собирать деньги с безработных. Надо просто отменить этот декрет №1 и не позориться на весь мир», - заявил пожилой участник акции.

14.59 «Работая в Беларуси, копишь только на гробовые!» - держит плакат женщина. «Я говорила с зятем, он в панике. У них трое детей, и они не знают, как прокормить семью, хотя оба работают. Власть не знает, что делать - левая рука не знает, что делает правая. Лукашенко не контролирует ситуацию!», - заявила женщина.

14.54 Зачитывают резолюцию митинга. «Экономический курс властей привел к обнищанию народа, росту безработицы, отсутствию перспективы. Мы требуем: принять новый экономический курс, дающий равные возможности всем, отменить постановление №744, отменить срочные трудовые контракты, отменить декреты Лукашенко №29, № 5. Отменить декрет №1, а также постановления правительства к этому декрету, отменить запреты на забастовку».

14.52 Часть участников акции сделала замечание анархистам, чтобы не перебивали выступающих. Другие встали на их сторону. «В обществе есть серьезные проблемы, которые требуют решения прямо сейчас», - заявил Косинеров.

14.50 Анархисты во главе с Вячеславом Косинеровым зажгли цветные фаера и начали требовать свободу Святославу Барановичу, Дмитрию Полиенко и арестованным антифашистам. «У нас в стране есть политзаключенные!», - заявили представители анархистов.

14.49 «Я крайняя правая националистка, но пришла на акцию. Но я подумала: приду сюда, потому что я работала 42 года, а кто-то украл мои деньги. Я думаю, что среди людей на акции есть политики, которые придут к власти и вернут мне нормальную пенсию», - рассказала журналистам пожилая участница акции.

14.43 Выступает представитель МАЗа Степан Павлович: «Я помню, что такое рабочая солидарность. Сейчас мы можем сравнить положение рабочих в Британии, Бельгии и в Беларуси. В Европе все регулирует цифра, определяющая минимальную плату труда за час. Было 5 долларов, теперь стало 5,5. И никто не имеет право нарушить эту цифру».

14.41 Максим из Новополоцка: «Ситуация на Полимире ОАО Нафтан сейчас очень тяжелая. Я там работаю слесарем. Зарплаты с января начали падать. У нас начали урезать премии. Зарплата упала за 2 месяца на 200 рублей. Молодые рабочие во вредных условиях труда получают 250 долларов. А у нас люди умирают сразу после выхода на пенсию. А если пенсионный возраст поднимут - будут выносить в деревянном ящике прямо с предприятия. Выход один - создавать независимые профсоюзы и бороться».

14.36 Николай Статкевич: «Мы призвали присоединяться к празднованиям 1 мая во всех городах, власть испугалась и разрешила акцию независимым профсоюзам. Но наших активистов, которые пришли на акцию официальных профсоюзов, а их задержали. Пять человек находятся в РОВД, мы пойдем требовать их освобождения. Кстати, пригнанные на акцию по разнарядке рабочие восхищались нашими плакатами и становились в очередь, чтобы сделать с ними селфи. Мы будем продолжать кампанию «власть - народу!», потому что мы знаем, что надо делать. Мы будем концентрировать протестное большинство в обществе».

14.32 Марина Адамович: «Задержаны активисты БСДП (Народная Грамада), после митинга мы поедем требовать их освобождения».

14.30 Николай Шарах, заместитель председателя Свободного профсоюза из Полоцка: « В регионах власть давит на свободные профсоюзы, увольняют лидеров. Но у них не получилось нас сломить. Люди все равно вступают в профсоюзы и борются за права».

14.29 Выступает Сергей Калякин. Лидер левых призвал к солидларности в борьбе с властью за свои экономические и политические права.

Фото: Леонид Судаленко

14.28 Люди держат плакат «Власть в Дроздах, народ на даче - может сделаем иначе?»

14.27 Рабочий Александр: «К резолюции нашего митинга я бы добавил три слова: Годзе! Дастаў! и Сыходзь! Каждый знает, кому они адресованы».

14.26 «Профсоюз РЭП будет работать в любом случае. Профсоюз - это не только те, кто сейчас проходить по уголовному делу и может быть арестован. Даже если меня не будет, профсоюз будет бороться за людей в городах и селах. Потому что нас много и становится все больше. Я увидел, как сегодня люди шли на по разнарядке акцию официальных профсоюзов. Они шли как пленные румыны. Видно, что они недовольны властью. Но пока это выражается в разговорах на кухне. Но недовольство может вылиться в другие формы и другие масштабы», - заявил Геннадий Федынич.

14.20 Выступает Геннадий Федынич: «Разве сегодня нет проблем? Мы разве знаем, сколько надо платить за ЖКХ? Нет! Потому предлагаю оплату ЖКХ взять под общественный контроль - в каждом районе и каждом городе. И мы увидим, сколько переплачиваем. На паперти нищему подают больше, чем платят пособие безработному. Надо отменять декрет №5 и декрет №1. Если не выполняются экономические требования - рано или поздно они перерастают в политические. То, что я говорю - я говорю очень мягко. Потому на кухне после 3-го тоста сейчас говорят не о любви, говорят о политике. Народ родился не для того, чтобы выживать. Народ родился, чтобы жить достойно. Страна корчиться от насилия и нищеты, а мы ждем, когда что-то измениться. Надо бороться, чтобы жить достойно. Жыве Беларусь!»

14.18 Люди скандируют «Солидарнасць!».

14.17 «На транспарантах написана боль нашей души. Мы любим нашу страну, но надо бороться, чтоб она была лучше. Власть в руках тех, кто о нас не думает. Они украли у нас Родину. Это те, кто издает эти декреты - №3 и №1», - рассказывает участница акции.

14.16 Представительница Витебской области рассказывает о нарушениях прав рабочих в ее регионе. Она рассказала о росте безработицы. «У меня сын 2 года на может найти работу. Он по образованию программист. Вот такая ИТ-страна. Маленькие зарплаты у тех, кто имеет работу»

14.15 Активист из Фрунзенского района Минска держит плакат против бесконтрольной застройки. Она рассказывает как чиновники нарушили права людей, снеся школу на улице Сердича.

14.13 Люди держат плакаты с названиями областей, откуда приехали.

14.11 Выступает Александр Бухвостов, председатель Свободного профсоюза металлистов: «С людьми обращаются так, как они позволяют это делать. Если нас загоняют в контракт или делают тунеядцами - то это потому, что мы мало боремся. Если мы не будем защищать себя сами, то нам не поможет кто-то другой».

14.05 Некоторые участники держат плакаты «Свободу народу». Есть также украинский флаг.

14.00 В Киевском сквере собралось около 100 человек. Люди держат бело-красно-белые флаги, символику независимых профсоюзов, флаги БСДП (Народная Грамада).

Фото: Леонид Судаленко