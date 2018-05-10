Американские ученые сделали прорыв в стоматологии 2 10.05.2018, 9:45

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Новая технология может применяться даже в домашних условиях.

Ученые из США работали над поиском метода, который поможет стоматологам проводить лечение зубов без боли. Для этого они разработали вещество, в основе которого лежат пептиды, способного восстанавливать зубную эмаль от любых повреждений, сообщает hronika.info.

Данная разработка ляжет в основу средства, которое даст возможность лечить зубы не только без боли, но еще и без участия врачей-стоматологов – в домашних условиях.

Такую чудо разработку удалось сделать специалистам из Вашингтонского университета. Сообщается, что состоит она из амелогенина, который является белковым веществом, формирующим здоровую зубную эмаль. Данная разработка уже прошла стадию тестирования, показавшее его действенность. Так, каждое его применение улучшало состояние зубной эмали в несколько раз. Ученые сообщили, что с его помощью можно нарастить эмаль от десяти до пятидесяти микрометров.

Эксперты в области стоматологии изучили такое открытие и признали, что технология восстановления зубной эмали с использованием пептидов станет наиболее удачной альтернативой общепринятому способу лечения зубов. В некоторых случаях, применение пептидного вещества можно будет использовать и вместо пломбирования зубов.