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В Беларуси пошли белые грибы

  • 5.05.2024, 9:53
  • 3,036
В Беларуси пошли белые грибы

Сезон сбора боровиков открылся в этом году необычайно рано.

Беларусы уже с марта месяца делятся в тематических чатах фотографиями лесных сморчков и рецептами как их приготовить. На днях любитель тихой охоты из Мозырского района удивил всех красавчиками-боровиками, пишет Blizko.

В этом году в лесах Беларуси грибной сезон начался рано. Скорее всего из-за теплого начала апреля.

Если раньше тематические группы полнились преимущественно фотографиями сморчков и маслят, то с мая «пошли» и боровики.

Об этом свидетельствуют снимки, которые опубликовал грибник Владимир из Мозырского района. По словам мужчины, он обнаружил первые экземпляры этого ценного семейства грибов в хвойном лесу.

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