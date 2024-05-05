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Белорус сгорел в BMW в Варшаве

  • 5.05.2024, 10:16
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Белорус сгорел в BMW в Варшаве

Автомобиль на большой скорости врезался в дерево и загорелся.

Три человека погибли в ДТП в столице Польши Варшаве. По предварительной информации, жертвами аварии стали двое украинцев и белорус, пишет Polska Agencja Prasowa.

3 мая в варшавском районе Вилянув (Wilanów) на улице Фогля (Vogla) BMW на высокой скорости врезался в дерево и загорелся. Одной из вероятных причин аварии называют превышение скоростного режима и потерю водителем контроля над управлением транспортным средством.

По предварительным данным, среди погибших двое украинцев и гражданин Беларуси. Учитывая обстоятельства происшествия и состояние тел, личности людей будут подтверждены с помощью ДНК-теста.

Расследование начато по уголовной статье, предусматривающей ответственность за непреднамеренное ДТП с фатальными последствиями.

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