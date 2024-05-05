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Россия нанесла «пасхальный» удар по Украине

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  • 5.05.2024, 10:04
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Россия нанесла «пасхальный» удар по Украине

В ВСУ раскрыли детали атаки.

Российские оккупанты в ночь на воскресенье, 5 мая (в этот день отмечается Пасха у православных христиан), выпустили десятки дронов по материковой части Украины.

Россияне запустили 24 ударных беспилотника типа Shahed-131/136, районы запусков дронов - крымский мыс Чауда, а также Курская область России, сообщил генерал-лейтенант, командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук в Telegram. По его сведениям, в Днепропетровской, Херсонской и Харьковской областях ликвидировано 23 дрона-камикадзе.

«Воздушное нападение противника отражали зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины», - добавил Николай Олещук.

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