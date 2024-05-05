В Бресте многодетную семью сняли с очереди на расширение жилья 2 5.05.2024, 9:51

3,480

Обман вскрылся неожиданным образом.

В Бресте многодетную семью сняли с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий: во время очередной проверки данных состоящих в очереди оказалось, что родители с детьми снимают квартиру в городе, но фактически в ней не живут. Муж не согласился с этим решением и пошел с жалобой в суд. Там подтвердить «проживание» в Бресте не удалось — их с супругой реальное место жительства выдали данные сотового оператора.

BG.media рассказывает подробности этой истории.

Почему многодетную семью сняли с учета

Борис Иванов (имена героев публикации изменены — Прим. ред.) снял квартиру в Бресте на улице М, чтобы жить в ней с женой Алиной и детьми. Они не имеют в собственности жилых помещений, поэтому встали на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Борис зарегистрировался в этой квартире.

При этом Алина и трое детей зарегистрированы по месту жительства в агрогородке Томашовка в Брестском районе. Борис и двое несовершеннолетних детей имеют временную регистрацию в садовом товариществе в Брестском районе. Скорее всего, речь идет о СТ «Вымпел УВД».

Администрация Московского района Бреста ежегодно с 1 февраля по 1 мая уточняет данные, являющиеся основанием для сохранения права граждан состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Старший участковый инспектор Московского РОВД Бреста трижды в вечернее время пытался посетить квартиру в Бресте, в которой по документам живет семья Ивановых. Два раза ему никто не открыл. В третий раз он позвал с собой председателя товарищества собственников и паспортиста. Дверь снова никто не открыл. Соседка пояснила, что два месяца никого не видела, звуков открывания дверей и ходьбы не слышала.

Сведения из учреждений образования и здравоохранения подтвердили, что семья Ивановых не живет в этой квартире. В итоге Администрация Московского района Бреста сняла ее с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий в связи с непроживанием по месту регистрации (абз.11 п. 1 ст.45 Жилищного кодекса РБ).

Как семья пыталась доказать, что живет в арендуемой квартире

При вынесении решения о снятии с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий с Борисом никто не связывался, пояснений у него не брали. С решением Администрации Московского района Бреста мужчина не согласился. Жилых помещений ни он, ни члены его семьи в Бресте и Брестском районе не имеют.

Он утверждал, что проживает по месту регистрации в арендуемой квартире, вносит необходимые платежи для содержания квартиры. На момент проверки участковым инспектором милиции он мог не находиться в этой квартире, потому что по работе часто ездит в командировки, у него ненормированный рабочий день.

Борис объяснил, что его жена и дети зарегистрированы в агрогородке Томашовка в доме его родителей, откуда Алина каждый день возит детей на учебу в Брест. При этом его семья проводит много времени на даче.

Борис и члены его семьи не обслуживаются в медицинских учреждениях по месту регистрации, поскольку обращаются за медицинской помощью в частные клиники. Это подтверждается заключенными договорами страхования в отношении него и младшего ребенка. Также мужчина пояснил, что по адресу регистрации получает почтовую корреспонденцию.

В итоге брестчанин обратился в суд с жалобой, в которой просил отменить решение Администрации Московского района Бреста о снятии его семьи с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий, восстановить его под прежним номером на этом учете.

Как на суде доказали, что эта семья не живет в арендуемой квартире

Представитель Администрации Московского района Бреста в письменных возражениях и в судебном заседании с доводами Бориса на согласилась и указывала, что решение о снятии с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий принималось на основании результатов проверки, показавшей, что семья Ивановых фактически по адресу регистрации постоянно не проживает.

Чтобы доказать, что семья не жила ни в Бресте, ни в агрогородке Томашовка, представители Администрации Московского района запросили у операторов сотовой связи данные соединений двух мобильных номеров Бориса и одного номера Алины. Данные показали, что с июля 2023 года по январь 2024 года Борис и Алины всего несколько раз находились в зоне действия телефонной вышки в агрогородке Томашовка.

При этом практически ежедневно один из номеров Бориса и номер Алины регистрируются в зоне действия сотовой вышки возле садового товарищества, где у Бориса имеется земельный участок и дача.

«Ссылки Бориса и его супруги на то, что семья проживает на даче летом, а сейчас там ведется ремонт, суд считает надуманными, поскольку сведения запрошены более чем за полгода, из них усматривается, что иного места, где бы оба супруга проводили так же много времени, не имеется, сотовые соединения в районе К. происходят постоянно и в разное время суток», — написано в судебном постановлении.

При этом в районе действия сотовых вышек на улице М, где Борис снимает квартиру, в промежутке с июля 2023 года по январь 2024 года телефонные номера супругов регистрировались редко: раз в месяц и реже.

Борис не сдался и пытался с помощью свидетелей доказать, что живет в квартире на улице М. Но свидетели по сути это опровергли. Хозяйка квартиры рассказала, что в ней бывает редко, деньги за аренду квартиры у Бориса раз в месяц забирает в основном ее муж. И это не всегда было в квартире.

Против Бориса сыграла и оплата коммуналки. Среднемесячное потребление электроэнергии в квартире за 12 месяцев составляет около 90 КВт/ч, при том что только постоянно работающий холодильник потребляет 40 КВт/ч. Потребление воды в отдельные месяцы (в том числе в период проверки в декабре 2023 года) вовсе равно нулю или приближено к нему (январь, август, сентябрь, декабрь 2023 года).

«Объяснения Бориса, которые давались им в суде, являются непоследовательными, противоречивыми, не согласовываются с показаниями свидетелей и другими доказательствами по делу, в связи с чем суд полагает, что заявитель пытался ввести суд в заблуждение», — написано в судебном постановлении.

Была у Бориса и такая несостыковка. Он пояснил, что паркует свой служебный автомобиль после работы в садовом товариществе, а потом едет на такси в Брест в квартиру на улице М. При этом, по его словам, автомобиль ему мог понадобиться в любое время. Судья это посчитал нелогичным, ведь возле арендуемой квартиры достаточно парковочных мест, а ездить на такси туда-обратно невыгодно.

Что решил суд

При вынесении решения судья учел анализ телефонных соединений трех номеров супругов Ивановых. Данные показали, что в Бресте на улице М они бывают редко, а значительное время проводят на даче в садовом товариществе.

Выслушав объяснения Бориса, представителя администрации Московского района Бреста, свидетелей, исследовав письменные материалы дела и дав им правовую оценку, суд считает, что жалоба брестчанина является необоснованной и удовлетворению не подлежит в соответствии со статьями 36, 38, 44, 45 Жилищного кодекса, пунктом 4.5 Положения о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания, утвержденного указом Лукашенко от 07.09.2007 № 413 (в ред. от 25.10.2022 № 381) «О совершенствовании системы учета граждан по месту жительства и месту пребывания».

Судья решил отказать Борису в удовлетворении жалобы на решение администрации Московского района Бреста о снятии семьи Ивановых с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий.