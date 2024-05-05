ISW: Россия начала информационную подготовку к операции «Майдан-3» 5.05.2024, 10:27

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Аналитики узнали подробности.

Объявление МВД России в розыск президента Украины Владимира Зеленского, командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка и экс-президента Украины Петра Порошенко, является попыткой РФ установить юрисдикцию своих законов в суверенных постсоветских странах и информационной подготовкой к операции «Майдан-3».

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), Кремль продолжает пытаться подать неспровоцированную войну против Украины иначе, чем она есть на самом деле.

Аналитики ISW обратили внимание на тот факт, что МВД России не уточнило преступления Зеленского, Павлюка и Порошенко, а также вероятные преступления предыдущих украинских чиновников, которых РФ объявила в розыск, в частности, начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова и главы СБУ Василия Малюка.

Один из российских милблогеров утверждает, что ордер на арест Зеленского не позволит ему посетить страны, которые имеют договор об экстрадиции с Россией.

В ISW также напомнили предупреждения официального Киева о том, что Москва усиливает существующую информационную операцию под названием «Майдан 3», направленную на формирование среди украинцев сомнений в легитимности президентства Зеленского. Вероятно, эта операция достигнет пика в конце мая.

«Решение Кремля объявить Зеленского, Павлюка и Порошенко в розыск, вероятно, является частью российской информационной операции «Майдан 3» и более широких усилий Кремля по дискредитации нынешнего и предыдущих прозападных украинских правительств, пришедших к власти после Евромайдана 2014 года, а также по дипломатической изоляции Украины», - объясняют эксперты в отчете.

В Институте отметили, что это также является одним из аспектов постоянных усилий РФ на утверждение юрисдикции федеральных законов в суверенных европейских и постсоветских странах.

«Ранее МВД России уже объявило в розыск нескольких должностных лиц из стран-членов НАТО, в частности Эстонии, Латвии и Литвы, за якобы нарушение ряда российских федеральных законов на территории стран-членов НАТО. Усилия Кремля по утверждению юрисдикции российских законов направлены на создание информационных условий, которые должны оправдать вероятную будущую российскую агрессию против стран-членов НАТО», - заключают в ISW.