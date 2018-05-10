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В Минске пройдет бесплатный концерт шведского музыканта Jay-Jay Johanson

  • 10.05.2018, 18:25
Jay-Jay Johanson

Концерт пройдет 2 июня на площади Свободы.

Известный шведский музыкант Jay-Jay Johanson выступит в Минске. Концерт будет бесплатным и пройдет 2 июня на площади Свободы в рамках празднования Национального дня Швеции. Он запланирован на 14.00, передает «Еврорадио».

Как сообщают в Фейсбуке организаторы Дня Швеции, Jay-Jay Johanson уже 20 лет остается одним из самых известных и любимых шведских поп-артистов и символом безупречного шведского вкуса.

Кроме того, по случаю празднования, подготовлена специальная программа. Гуру в области гастрономии, победитель шведских кулинарных шоу Насту Лундквист поделится со всеми желающими секретами шведской кухни, а также проведет дегустацию необычного шведского блюда. Также будут проводиться конкурсы, покажут фильм о Стокгольме в формате виртуальной реальности и настоящую шведскую стенку.


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