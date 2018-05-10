Ученые рассказали о полезном свойстве пива 10.05.2018, 21:08

Умеренное потребление пива помогает в борьбе с лишним весом, повышенным давлением и диабетом.

К такому выводу пришли ученые из университета Орегона, передает mir24.tv.

Ученые провели серию опытов над мышами. В нем участвовали животные с повышенным весом, которых биологи кормили жирной пищей. Такой рацион увеличивает риск повышенного давления и диабета. Грызунов также разделили на две группы, одной из которых давали гидрогенизированные производные ксантогумола, которые содержатся в пиве.

Выяснилось, что «пьющие» мыши показывали сниженную инсулинорезистентность, т.е. были в меньшей степени подвержены диабету второго типа. Кроме того, у животных подавлялась восприимчивость к лептину, который вызывает в организме чувство голода. Мыши раньше испытывали насыщение и меньше ели, что нивелировало употребление жирной пищи.

Ранее британские ученые установили степень влияния различных видов алкоголя на настроение. В частности, они выяснили, что крепкие алкогольные напитки гораздо чаще – примерно в 35% случаев – пробуждают немотивированную агрессию. Пиво, напротив, способствует тому, что человек расслабляется.