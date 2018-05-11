Ученые назвали лакомство, которое эффективно борется с сонливостью 1 11.05.2018, 18:04

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Для многих дневная сонливость – проблема, мешающая сконцентрироваться и работать нормально.

Как правило, для обретения желанной бодрости многие начинают свой день с кофе, но ученые относят данный способ к ошибочным, передает СобКор.

Они утверждают, что с дневной сонливостью намного эффективнее бороться с помощью шоколада.

Такие выводы были сделаны исследователями Университета Северной Аризоны.

По их словам, шоколад – превосходное средство, чтобы прогнать одолевающую человека сонливость, а заодно настроить работу мозга на эффективность.

122 добровольца 18-25 лет, участвовавших в исследовании, днем получали шоколад с содержанием какое более 60% или плацебо. За час и такой же период после употребления шоколада всем участникам измеряли артериальное давление, делали электроэнцефалографию и фиксировали их психологическое состояние.

В итоге ученые сделали вывод, что благодаря шоколаду человек может взбодриться продуктивнее, чем при помощи традиционного кофе. Шоколад самым лучшим образом стимулирует мозговую активность, повышает реакции и способность концентрироваться, подчеркивают они.

То есть всем, кого в течение дня начинает клонить в сон, врачи настоятельно рекомендуют съесть немного темного, то есть с высоким содержанием какао, шоколада.

К тому же в содержащемся в таком шоколаде есть витамины, минералы и антиоксиданты, укрепляющие стенки сосудов и защищающие от преждевременного старения.