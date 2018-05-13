Израиль выиграл «Евровидение-2018» 7 13.05.2018, 1:45

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Нетта Барзилай

Источник: tut.by

Певицу Нетту Барзилай поддержали как члены профессионального жюри, так и телезрители со всей Европы.

В субботу, 12 мая, в Португалии прошел финал «Евровидения-2018». За победу в песенном конкурсе боролись представители из 26 стран.

Представительница Израиля Нетта Барзилай стала победительницей песенного конкурса.

Нетта получила 529 баллов от жюри и зрителей.

«Спасибо вам, я так счастлива! Спасибо, что выбираете непохожих. Я люблю свою страну!», — сказала Нетта, получив награду.

На втором месте – представительница Кипра Элени Фурейра (436 баллов), на третьем – певец из Австрии Сезар Сэмпсон (342 балла).

В голосовании национального жюри победила Австрия - 271 балл, Швеция - 253 балла, Израиль - 212 баллов.

Жюри из Беларуси отдало 12 баллов Кипру, 10 - Австрии, 8 - Норвегии, 7 - Албании, 6 - Чехии, 5 - Литве, 4 - Словении, 3 - Дании, 2 - Австралии, 1 - Швеции.