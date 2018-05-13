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В Японии выпустили прозрачное пиво для офисных сотрудников

  • 13.05.2018, 21:39

Рецепт ноу-хау компания держит в секрете.

Недавно в Японии научились делать алкоголь из деревьев, а теперь местная компания Suntory выпустила прозрачный безалкогольный All-Free All-Time — напиток со вкусом и запахом пива, пишет сайт realist.online.

Ранее безалкогольное пиво All-Free продавалось в алюминиевых банках и стеклянных бутылках. Как и большинство аналогов, оно имело классический золотистый цвет. Но производитель пришел к выводу, что большинство японцев стесняются употреблять такой напиток в офисе, потому сделал его прозрачным и разлил в пластиковые прозрачные бутылки.

Теперь безалкогольное пиво ничем не отличается от воды, хотя имеет характерный запах и вкус. Рецепт ноу-хау компания пока не раскрывает.


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