Илон Маск: SpaceX запустит в 2018 году больше ракет, чем любая страна 14.05.2018, 18:21

Falcon 9 была самой запускаемой ракетой 2017 года.

На днях компания показала в деле финальную версию своей ракеты-носителя - Falcon 9 Block 5: ее планируется использовать для 300 запусков.

В 2019 году SpaceX собирается в течение 24 часов произвести два запуска ракеты-носитель Falcon 9 с одной и той же маршевой ступенью: ее подберут после первого старта, доставят на космодром, снарядят в новую ракету, заправят и запустят снова. Об этом на пресс-конференции заявил глава компании Илон Маск, пишет liga.net cо ссылкой на Business Insider.

По словам миллиардера, Falcon 9 была самой запускаемой ракетой 2017 года, а "если все пойдет, как надо, то - берегитесь! - в 2018-м SpaceX запустит больше ракет, чем какое-либо государство".

В следующем году компания намерена сократить цикл повторного использования маршевой ступени Falcon 9 до 24 часов.

"Это чертовски тяжелая работа, которая отняла у нас 16 лет чрезвычайных усилий, повторений, доработок тысяч важных мелочей, чтобы дойти до нынешнего этапа. Чертовски тяжелая. И, конечно, нам все еще нужно показать, что это работает, потому что мы еще не добились цели. Но добьемся", - сказал Маск.

Всего SpaceX совершила 56 успешных запусков с июня 2010 года, а в нынешнем сезоне компания запустила уже восемь ракет. За это время было проведено 25 посадок первой ступени (11 на сушу и 14 - на морскую платформу), причем 11 раз ее использовали заново.

Постоянное использование финальной версии этой ракеты - Falcon 9 Block 5 - позволит удешевить запуски еще на 5-6 миллионов долларов США. Эту вариацию ракеты у Маска собираются использовать для 300 запусков.