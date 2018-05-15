В совместных проектах Беларуси с Китаем «что-то пошло не так» 7 15.05.2018, 8:58

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«Один путь» оказался с разными подходами.

Одним из итогов усилий Беларуси по наращиванию экспорта в Китай за последние два месяца стал рост числа сертифицированных предприятий-поставщиков. К 32-м предприятиям-экспортерам мясомолочной продукции в апреле прибавилось еще 7 экспортеров птицы, пишет «Ежедневник».

Более того, вице-премьер М. Русый представил амбициозные планы по колоссальному наращиванию экспорта сельскохозяйственных и продовольственных товаров в Китай — с 17 млн долларов в 2017 г. до 100 млн в 2018-м. Такой оптимизм поддерживается и законтрактованными объемами с китайскими партнерами – 114 млн на 2018 г. по существующим графикам поставки. Об этом сообщил начальником главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода А. Богданов. В марте, кстати, Беларусь посетили представители еще одной китайской компании, которая может предложить контракты на покупку белорусской продукции —Guangzhou Xinjinlai Importand Export Trade.

Вторым важным итогом марта-апреля текущего года по экспортному направлению стало открытие в Шанхае совместной компании «Belarus Foodand Agriculture (Shanghai) Co. Ltd.» (ЗАО «Мясомолочная компания» и «Drex Food Group Co.Ltd.»), которая будет заниматься продвижением и реализацией белорусской мясомолочной продукции на китайском рынке.

Однако, как отмечают аналитики экспертной инициативы «Минский диалог» в новом выпуске «Минского Барометра», реализация ряда совместных проектов уже вызывает открытое недовольство белорусской стороны.

Так, в отрицательном ключе для ряда проблемных китайских проектов в Беларуси прошло в начале марта совещание, посвященное итогам экономического развития в 2017 году. Президент назвал по сути неудовлетворительной работу по ряду инвестиционных проектов, в том числе по «Белджи», Светлогорскому ЦКК и картонному заводу в Добруше.

После этого совещания вице-премьер Владимира Семашко рассказал, что причина такого состояния проектов (Светлогорский ЦКК и завод в Добруше) кроется в одном: «генподрядчики сорвали сроки».

Напомним, генподрядчиком по проекту производства беленой целлюлозы в Светлогорске является Китайская корпорация инжиниринга САМСЕ, которая также выступает генподрядчиком строительства инфраструктуры Китайско-белорусского индустриального парка(КБИП). По заводу в Добруше заместитель премьер-министра Беларуси и вовсе признал, что контракт с прежним китайским генеральным подрядчиком — корпорацией «Сюань Юань» —был расторгнут, так как было видно, что «он не способен довести [проект] до ума, не занимался такими проектами, у него нет нужной компетенции».