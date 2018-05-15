«Лукашенко действительно в глубоком трансе» 15 15.05.2018, 16:34

7,903

Фото: Reuters

Все неумолимо приближается к логическому финалу.

В то время как официальные лица и пропаганда отмалчиваются, белорусы продолжают активно обсуждать грандиозный провал и вылет в низший дивизион сборной Беларуси на Чемпионате мира по хоккею. Приводим очередную часть комментариев читателей Charter97.org:

«Это удар под дых главному какеисту. Занавес».

«Что можно ожидать от беларуского хоккея, где два первых номера игроков - отец и сын! Где все матчи договорные! Президентская команда всегда выигрывает?! За деньги белорусов! Проплачивает противникам!

Даже в детских командах договорные игры! Тренеры расписывают игру игрокам. Сильных игроков заменяют на "нужных", то есть на чьих нибудь детей, внуков... Много юниоров уехали в Россию... Там они получают лучшее и развитие и продвижение!...

И экономика такая, что умнейших вытесняют, а "нужных приспособленцев и хапуг, но своих, ставят!

Поэтому лука и про...л Беларусь!

Страна может выжить и стать процветающей!

Но с новой властью!»

«Сборная Беларуси на ЧМ по хоккею проиграла всем... Как приятно это читать! Это значит, что Лука проиграл! Это значит что ему плохо!!! А мне очень хорошо!»

«Только что разговаривал с известным белорусским спортивным журналистом; фамилию по известным причинам не называю.

1. Лука действительно в глубоком трансе.

2. Хоккеисты оправдываются НЕ ПЕРЕД НАРОДОМ, а перед самозванцем. Боятся потерять нажитое "непосильным трудом" .

3. Лука срочно собирает силовиков: боятся».

«И остался старик с усами у разбитого корыта».

«Полагаю, сейчас возникла классная ситуация. Во-первых, почему бы в Минске, районных центрах не выставить чучело луки в виде хоккеиста? Интересно, на каком часу "стояния" ОНО утонет от "всенародной любви"? Во - вторых, считаю, что для оппозиции пробил тот самый час "Х"! Ведь совершенно очевидно: народ к разбору полётов готов; ведь прос@@нные $2 000 000 000 - это всего - лишь самые поверхностные подсчеты! Не сомневаюсь, истинная цифра гораздо выше, хотя и от озвученной пипл балдеет».

«Лукашизм уже всю страну достал. Народ уже не будет терпеть банду на своей шее. Белорусы больше не боятся открыто говорить на улице и писать на форумах то, что думают о Лукашенко и его сообщниках, но только одна «Хартия» публикует всю ту правку, что народ на самом деле пишет про самого диктатора и про его шайку проходимцев и воров, потому Лукашенко всеми силами старается избавиться от «Хартии», но в век интернета это у совковых колхозавров никогда не получится. Народ Беларуси очень скоро выбросит лукашизм и всех его злобных клоунов на помойку истории».

«Мощная энергетика людей наполняет силой слова и превращает их в свершение дел. Идея овладела массами и она победит. Эй, сипатый, упаковал свою торбу с баблом, клюшкой и загранпаспортом? Еще ласты не забудь. Будет потом что склеить».

«Не лез бы Лука в президенты, работал бы где-нибудь пастухом, свиней бы пас. Корову б держали бы с Радионовной. Так нет же, царОм захацеу стать. Сел не в свои сани и вот печальный итог. А сколько злых дел натворил этот малообразованный прохвост, наглец и выскочка, просто ужас...»

«Ледовые дворцы на коровники».

«Если бы матч судила Ермошина, то результат был совершенно другой!»

«Ледовые дворцы отдать фермерам под овощехранилище. Сколько пользы для народа будет».

«Лукашенко, ты же сам говорил, что уйдешь когда народ не захочет тебя больше видеть, ну так уходи, будь же ты мужчиной наконец!»

«Душа радуется от того, что в сети народ страны восстал против диктатуры и больше не молчит и не боится! А ведь это в основном наша молодежь, будущее Беларуси, которая не собирается терпеть этого плешивого и его феодально-совковых порядков в нашей стране! Жыве Беларусь!»

«И луканомика на ладан дышит, потому что он еще и великий иканамист».

«Отныне 12 мая в нашей стране войдет в историю как День Великого проигрыша. Сделать выходным днем и зафигачить салют чтобы стекла в домах повылетали!»

«Всё неумолимо приближается к логическому финалу».

«Шнобелевский лауреат получил законное завершение своей 24 летней карьеры, ничего другого от него ждать не приходилось. Вся эта показуха, все это очковтирательство подходит к концу. У нас как у народа есть огромный шанс наконец подняться против растранжиривания народных денег, за Свободу от этой продажной власти. Пока Россия гуляет в футбол и занята своими проблемами, где наш Пашинян, хватит терпеть это мракобесие. Лукашенко к ответу за все 24 года, много у него накопилось позора нашей страны. Только при новой власти у нас будут успехи. Долой диктатуру, нас ждет много работы».

«Пора менять лысую резину!»