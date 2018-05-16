Оршанец: Я вышел с плакатом «По 500 тут нет», чтобы показать действительную ситуацию 1 16.05.2018, 11:10

Участник одиночного пикета назвал свои действия «акцией отчаяния».

Участником одиночного пикета, который прошел в центре Орши 14 мая оказался 28-летний Роман. На встрече с журналистами сайт orsha.eu он объяснил свои действия, как «акцию отчаяния».

По его словам, в свое время он был вынужден уволиться с работы, потому что пришлось ухаживать за больной бабушкой. Пытался начать свое дело, даже, закупил дорогую аппаратуру, но по объективным причинам дело не удалось. Теперь ему приходится продавать то оборудование, чтобы, хотя бы, оплатить коммуналку.

При этом слова с телеэкранов об «успехах в экономике» его просто возмущали. Вот и вышел парень с плакатом «По 500 тут нет», чтобы показать действительную ситуацию. При этом в исполком по электронной почте он отправил «предупреждение», что выйдет в этот день и время. С этим самым распечатанном письмом к нему и подошли милиционеры, когда он с плакатом читал книгу возле памятника Ленина.

Суд дал Роману штраф в виде 20 базовых величин - 490 рублей.

Но и на этом дело не закончилось. Как рассказал журналистам Роман, на следующий день 15 мая около 18 часов к нему домой пришли милиционеры и предъявили постановление на обыск в связи с заведенным делом об «оскорблении какого-то чиновника» - какого чиновника тот мог оскорбить ему не сказали. В результате обыска у Романа забрали компьютер, принтер, съемный диск и флэшку.