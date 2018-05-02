Где обещанная зарплата? 12 2.05.2018, 9:55

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Уровень жизни в Беларуси только ухудшается.

Вчера в Минске прошла акция протеста независимых профсоюзов, но несмотря на то, что мероприятие было разрешено властями, участники первомайской демонстрации были арестованы.

О положении рабочих в Беларуси сайт Charter97.org поговорил с правовым инспектором труда независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) по Гомельской области Леонидом Судаленко.

- С каждым годом ситуация ухудшается. Хочу спросить, а где обещанная зарплата в 500 долларов? Знаете, сегодня регионы доведены до такого состояния, что люди за работу с зарплатой в 300 долларов в очереди выстраиваются! Продавцы в магазинах зарабатывают по 200 долларов и это считается еще приличной зарплатой.

Не секрет, что уровень жизни в Беларуси ухудшается. Цены и коммуналка постоянно растут, а вот обещанная зарплата в тысячу рублей не видна.

Кстати, вчера на митинге независимых профсоюзов в Минске, в котором я участвовал, выкрикивали лозунги «Долой краткосрочные контракты» и требовали достойной зарплаты. Это то, что сейчас на самом деле волнует наших граждан. Вчерашний митинг прошел под очень важным лозунгом: «Народ Беларуси имеет право на достойную жизнь и достойный труд».

- Чем опасны краткосрочные контракты?

- Нет сомнений, что заключение с рабочими краткосрочных контрактов представляет собой современное рабство. Можно сказать, людей вяжут по рукам и ногам. Ведь работник, заключивший контракт, например, сроком на пять лет, тем самым лишается права увольнения с работы по-собственному желанию.

Более того отмечу, что профсоюз РЭП во время своей работы множество раз сталкивался со случаями, когда люди были вынуждены совершать прогулы, поскольку им предлагали более высокооплачиваемую работу, а контракт не отпускал.

Кроме того, есть еще одна стороны системы. Все мы знаем, что краткосрочные контракты стали оружием расправы над неугодными работниками. Я сам являюсь, можно сказать, жертвой контрактной системы. В 2006 году со мной по политическим мотивам не продлили трудовые отношения. Подчеркну, что я не имел взысканий или нарушений трудовой дисциплины. Более того, у меня на иждивении находились несовершеннолетние дети. В общем, со мной не продлили контракт и уже на следующий день после моего увольнения взяли другого юриста.

На мой взгляд, эти факты наиболее ярко показывают, для чего вводилась в современной Беларуси эта позорная контрактная система. К сожалению, на сегодняшний день все трудоспособное население страны просто вынуждено так работать.

- То есть выбор у рабочего: или контракт, или декрет о «тунеядцах»?

- Мое мнение, что его нужно полностью отменять! Практика показала, что декрет оказался нежизнеспособен ни в той первоначальной редакции, против которой тысячи белорусов протестовали в прошлом году, ни в сегодняшней, которая предполагается, что будет действовать с 1 января 2019 года.

- Как белорусы должны бороться с «рабством»?

- Мировая практика показывает, что отстаивание прав рабочих — это проблема самих рабочих. Только они могут объединиться в, например, независимый профсоюз и потребовать для себя достойной работы и оплаты труда.

Хочу отметить, что на митинге во вторник одним из лозунгов был «Руки прочь от независимого профсоюза РЭП». Власти, к сожалению, продолжают преследовать наш профсоюз за его деятельности. Лидеры Геннадий Федынич и Игорь Комлик находятся под уголовным обвинением. Власть преследует любое инакомыслие в стране, но мы продолжаем протестовать. Подчеркиваю, только мы сами можем требовать и добиваться соблюдения своих трудовых прав и достойно оплаты труда в своей стране. За нас этого никто не сделает.