Лукашенко приказал посадить два фруктовых сада имени Эмомали Рахмона

Лукашенко приказал посадить два фруктовых сада имени Эмомали Рахмона32
- 16.05.2018, 12:03
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Диктатор решил выращивать теплолюбивые растения в Брестской и Гомельской областях.
Два фруктовых сада имени Президента Таджикистана Эмомали Рахмона заложат в Брестской и Гомельской областях — такое поручение дал Лукашенко во время официального визита в Таджикистан, передает БелТА.
Александр Лукашенко отметил, что по пути на сборочное производство белорусской сельхозтехники в Гиссаре обсуждал эту тему с Эмомали Рахмоном. В Таджикистане тоже бывают суровые морозы в зимний период, но местные сады выживают.
— Неужели в Гомельской и Брестской областях мы не сможем, районировав, возделывать эти культуры (которые произрастают в Таджикистане. — Прим. ). Я чувствую, что у нас эти сорта будут расти, — отметил президент.
Он дал поручение заложить по саду в каждой из названных областей и выделить под них достаточное количество земли.
— Надо попробовать. Климат меняется. Мы арбузы выращиваем в центральной Беларуси, — сказал Лукашенко.