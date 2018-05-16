Лукашенко приказал посадить два фруктовых сада имени Эмомали Рахмона 32 16.05.2018, 12:03

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Диктатор решил выращивать теплолюбивые растения в Брестской и Гомельской областях.

Два фруктовых сада имени Президента Таджикистана Эмомали Рахмона заложат в Брестской и Гомельской областях — такое поручение дал Лукашенко во время официального визита в Таджикистан, передает БелТА.

Александр Лукашенко отметил, что по пути на сборочное производство белорусской сельхозтехники в Гиссаре обсуждал эту тему с Эмомали Рахмоном. В Таджикистане тоже бывают суровые морозы в зимний период, но местные сады выживают.

— Неужели в Гомельской и Брестской областях мы не сможем, районировав, возделывать эти культуры (которые произрастают в Таджикистане. — Прим. ). Я чувствую, что у нас эти сорта будут расти, — отметил президент.

Он дал поручение заложить по саду в каждой из названных областей и выделить под них достаточное количество земли.

— Надо попробовать. Климат меняется. Мы арбузы выращиваем в центральной Беларуси, — сказал Лукашенко.