Это не шутки — демпинг в маршрутке 1 Екатерина Сурма, «Млын»

16.05.2018, 15:26

Слуцкие перевозчики в обход конкурентов снизили цены втрое.

Пока в Беларуси частные перевозчики переходят к регулярному режиму работы, в Слуцке развернулась настоящая конкурентная война, в которой пока выигрывают только пассажиры.

В Минск за 2 рубля. Таких цен слутчане не видели, по меньшей мере, лет 10. Снижение стоимости билета в три раза — итог конкурентной борьбы, которую развернул столичный перевозчик, несколько месяцев назад пришедший на транспортный рынок в Слуцке. Но что-то не получилось. И пусть местные маршрутчики не приняли новых правил пассажирских перевозок и продолжили работу в качестве нерегулярщиков, популярность их у местного населения не упала. Большинство пассажиров продолжили пользоваться услугами слуцких водителей, а микроавтобусы столичного владельца зачастую отправлялись на маршрут полупустыми.

Тогда минчане решили прибегнуть к демпингу, проще говоря — к продаже услуги по низким ценам для устранения конкурентов. Снижение цены с 6 рублей до 5 особого эффекта не дало, а вот урезание стоимости проезда до 2 рублей всколыхнуло общественность. Пассажиры разделились на два лагеря. Кто-то назвал такой ход недобросовестной конкуренцией, предположив, что, вытеснив с рынка услуг слуцких перевозчиков, монополист взвинтит цены до заоблачных высот. А кто-то с удовольствием воспользовался преимуществами акции, тем самым упрощая себе жизнь, пусть хоть на несколько месяцев.

Алена Будько ездит в столицу несколько раз в неделю — посменно работает в одном из сетевых магазинов. Новость о небывалом снижении цены на проезд приятно порадовала девушку — теперь она существенно экономит семейный бюджет.

— Если раньше на дорогу тратила 120 рублей в месяц, то сейчас должно выйти порядка 50. Экономия больше чем в два раза. За такую цену многим слутчанам будет выгоднее ездить каждый день на работу и обратно, чем снимать квартиру в Минске, — радуется Алена. — Многие знакомые говорят, что акция проходит нечестно, что все это направлено на вытеснение местных маршрутчиков с транспортного рынка. Но я, как пассажир, не вижу смысла переплачивать: если минский перевозчик создал для меня более комфортные условия, я буду пользоваться его услугами. Все деловые разборки между фирмами меня не касаются.

Слуцкие маршрутные фирмы тут же отреагировали на выпад конкурентов, также установив ценник в 2 рубля, чем несказанно порадовали своих клиентов.

— Не буду юлить. Всем понятно, что на такой шаг мы пошли исключительно ради выживания в непростых условиях конкуренции. 2 рубля за проезд до Минска — это нереальная сумма. Она даже не окупает затрат на топливо и обслуживание, не говоря уже о каком-то заработке. А все мы люди, у нас есть семьи, которые надо содержать, — говорит Андрей, водитель одного из слуцких перевозчиков. — Не знаю, сколько продлится эта акция, но мы будем держаться, не позволим столичному конкуренту лишить нас работы. Конечно, минской фирме проще: она работает на несколько направлений, так что может себе позволить несколько месяцев ездить в Слуцк и обратно в убыток. Да, я понимаю пассажиров — никому не хочется переплачивать за услугу, которую можно получить по гораздо более низкой цене. Но если конкуренты смогут нас вытеснить с транспортного рынка, неужели они продолжат работать за такую же цену? По-моему, ответ очевиден — при отсутствии альтернативы стоимость проезда может подняться до 10 рублей как минимум.

Три года назад в Слуцке уже был подобный прецедент: чтобы завоевать доверие пассажиров, новая маршрутная компания снизила ценник на услуги с 7 до 3 рублей. Местным маршрутчикам пришлось пойти на такие же меры. Почти год слутчане ездили в Минск всего за 3 рубля. В итоге новая фирма конкуренции со «старожилами» не выдержала и ушла с рынка, а местные маршрутчики вновь подняли цены.

— Наши ресурсы позволяют нам поддерживать акцию достаточно долго. Уверен: пассажиры останутся нами довольны. А все разговоры про недобросовестную конкуренцию — не более чем попытка оправдать перед людьми свое нежелание идти на уступки, — пояснил ситуацию в приватной беседе водитель столичного маршрутного перевозчика. — Если кому-то хочется называть это войной — пожалуйста. Мы такого понятия не придерживаемся.

Очевидно одно: в этой борьбе уже есть победитель — пассажир, которому дорога из райцентра в Минск обходится чуть дороже, чем пакет молока или булка хлеба.

Екатерина Сурма, «Млын»