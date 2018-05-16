Доску к 100-летию БНР до сих пор не могут установить 16.05.2018, 19:20

Разрешения городских властей на установление памятной доски к сотой годовщине провозглашения БНР по-прежнему нет.

Как рассказал belsat.eu председатель Союза художников Беларуси Григорий Ситница, он повторно обратился в Мингорисполком, чтобы получить разрешение на установку и официальное открытие доски на улице Володарского, 9.

Накануне Дня Воли открыть доску не удалось, событие сначала перенесли на неделю, а потом отложили на неизвестный срок.

Вместе с тем, художественный совет при Мингорисполкоме ранее утвердил проект и порекомендовал доску к установлению. По словам Григория Ситницы, теперь дело только за разрешением властей. Пока скульптор не утверждает однозначно, что инициатива блокируется властями. Причина такого долгого ожидания Союза художников неизвестна.

«Я до сих пор жду ответа, повторно подавал заявление в Мингорисполком. Как только я получу ответ, буду иметь на руках документ – смогу что-то комментировать», – сказал Ситница.

Напомним, деньги на создание мемориальной доски в марте собрали через краудфандинг за пять часов. Она выполнена в бронзе по проекту скульптора Алеся Шатерника образца 1993 года.