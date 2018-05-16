Его Величество Воровство 2 Антон Орехъ, «Эхо Москвы»

16.05.2018, 20:53

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Антон Орехъ

Миллиарды уходят на «символы престижа», пока миллионы граждан РФ колбасу видали только на картинках.

Мы за ценой не постоим – это же не только про войну и Победу лозунг. Это про всю нашу жизнь. В которой понты дороже денег. Да и дороже жизней человеческих зачастую тоже. Крымский мост поехал и это действительно историческое событие. Исторические события не обязательно должны быть насквозь положительными и вызывать восторг. Исторические события – те, которые никак не забыть и которые точно попадут в учебники. И все, что делается с Крымом, делается как раз для того, чтобы попасть в историю и ее учебники. И прежде всего для того, чтобы на этих страницах было сказано о бессменном президенте. Что мы сейчас вообще обсуждаем? В тот момент, когда я начал писать этот текст в топе Яндекса сутки – сутки! – неизменно висело, что Путин проехал за 16 минут по Крымскому мосту. Вот что главное! Вот ради чего жили и работали месяц за месяцем. А имел ли право Путин рулить грузовиком? И нам говорят, что имел! Получил давно уже права на руление КАМАЗом. А документы у него с собой? Права иметь мало, важно иметь их при себе – иначе гаишники со свету сживут за езду без прав. Но гаишников на мосту не было. Ни права у Путина не проверили, ни пристегнуться не заставили. Потому что для истории такие мелочи не важны. Для истории важно, что Путин рулит! Но конечно, сам по себе мост в Крым – это круто.

И довольно смешны разговоры о том, что вот Скандинавия связана паромами – и ничего, справляются, не жалуются. Так там выхода другого нет. Могли бы тоннели прорубить или мосты протянуть – так и поступили бы, а паромы оставили для романтики. Но у скандинавов нет ни понтов таких, ни денег. Но экономия – не наш конек. Крымский мост изначально был супердорогим. Однако ни один объект у нас никогда не строили строго по смете. Сначала возникали Их Высочества Непредвиденные Расходы, а потом появлялось Его Величество Воровство. Без этого в России никогда ничего не делали и не сделают.

Крымский мост – самый дорогой в мире. Подсчитали, что каждый метр его стоит 200 тысяч долларов. А я подсчитал, что своим ударным трудом смогу оплатить хотя бы метр этого сооружения минимум через 10 лет, а за всю жизнь метров пять от силы оплачу. Но сгину я, превратятся в бумагу эти купюры – а мост останется. Во всяком случае, я надеюсь. И все в России именно так и делают. Ударные стройки коммунизма, БАМы и Днепрогэсы, дешевыми что ли были? В космос Гагарина запускали бесплатно? Миллиарды рублей уходили на символы престижа, пока миллионы граждан колбасу видали только на картинках. Зато теперь гордимся и ностальгируем. И вот уже стадион в Питере кажется отличной штуковиной, хотя побил все рекорды раздолбайства и растрат. И объекты к футбольному мундиалю вызовут однажды слезы умиления. И Крымский мост – туда же. И не важно, что возить по нему особо некого и особо нечего. Все равно мощно получилось. И однова лучше за 16 минут по мосту в Крым, чем часами ждать у моря погоды и болтаться, как селедка в ведре пока доплывешь паромом. История написана, Путин – рулит!

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»