Экс-сотрудник Cambridge Analytica рассказал о связях компании с РФ 16.05.2018, 22:46

Кристофер Уайли заявил о «постоянных контактах» руководства Cambridge Analytica с Россией.

Бывший сотрудник компании Cambridge Analytica Кристофер Уайли, раскрывший информацию о сборе личных данных пользователей сети Facebook, в среду заявил, что новая «холодная война» уже идет во всемирной сети, передает «Голос Америки».

Выступая на слушаниях в Юридическом комитете Сената США, Уайли сообщил, что компания Cambridge Analytica и связанная с ней фирма SCL располагают возможностями проводить «наступательные операции» в киберпространстве, включая взлом компьютерных серверов и сбор компромата на общественных деятелей и частных лиц.

По его словам, как минимум, двое из руководителей исследовательской компании поддерживают связи с основателем скандального портала WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Кристофер Уайли также заявил о «постоянных контактах» руководства Cambridge Analytica с Россией. По утверждению бывшего сотрудника компании, фирма использовала нанятых в России специалистов, делилась собранной информацией с российскими компаниями, в том числе – связанными со спецслужбами РФ. Кроме этого, руководство Cambridge Analytica рекомендовало своим клиентам рассмотреть проекты, предложенные исследователями из России. Во внутренней переписке, по утверждению Уайли, неоднократно обсуждались вопросы приема на работу в компанию бывших сотрудников российских спецслужб.

В 2016 году специалисты Cambridge Analytica были привлечены к работе на избирательную кампанию Дональда Трампа. Фирма оказалась в центре скандала в марте этого года, когда выяснилось, чтоисследователи незаконно получили доступ к личным данным пользователей сети Facebook. По последним данным, всего была собрана информация о 87 миллионах человек.

Информацию об этом раскрыл бывший директор по исследованиям интернет-компании Кристофер Уайли. В апреле этого года он провел брифинг для демократов в Конгрессе США, впервые заявив о связях Cambridge Analytica с российскими представителями. Республиканцы в Палате представителей отказались принимать участие в мероприятии.

В начале мая компании Cambridge Analytica и SCL объявили, что прекращают работу.