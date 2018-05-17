Видеофакт: Нетаньяху станцевал с победительницей «Евровидения 2018» 17.05.2018, 11:21

Премьер Израиля назвал певицу «лучшим дипломатом» года.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вместе с супругой Сарой встретился в своей иерусалимской резиденции с победительницей песенного конкурса «Евровидение 2018» Неттой Барзилай, сообщило местное издание NEWSru.co.il.

Глава правительства назвал певицу «лучшим дипломатом» года, а Нетта попыталась научить Нетаньяху своему «куриному» танцу.

13 мая Барзилай с песней Tоy заняла первое место на «Евровидении» в Лиссабоне. В 2019 году финал конкурса пройдет в Иерусалиме.