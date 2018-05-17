Лукашенко получил жесткий ответ из России 17.05.2018, 11:59

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Карикатура: Сергей Елкин

Россельхознадзор не побоялся ввести новые санкции против белорусских предприятий.

14 мая на заседании Высшего Евразийского экономического совета Лукашенко, видимо, бросил камень в огород Россельхознадзора, когда сказал что «интересы отдельных товаропроизводителей периодически ставятся выше принятых нами решений», пишет udf.by.

Но Россельхознадзор после этого не отказался от жестких мер. 15 мая его сайт опубликовал информацию, как с помощью ложной схемы транзита «Беларусь-Казахстан» белорусские производители обходят санкции. А 16 мая Россельхознадзор ввел ограничительные меры в отношении нового ряда молочных и мясных отечественных предприятий. Причем среди них оказалось ОАО «Александрийское» – бывший колхоз на родине Лукашенко.

Эта ситуация выглядит заочным ответом главе Беларуси со стороны ведомства. Чего здесь больше – политики или экономики?

«России не будут нужны ни наше молоко, ни молочные продукты, ни мясо»

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико объяснил логику действий российской стороны.

«Еще когда разрабатывали формулу работы Таможенного союза, говорили о том, что правительства не будут субсидировать хозяйственные субъекты. Белорусы не должны направлять 15% бюджета на поддержку сельского хозяйства. А раз они этого делать не перестали, то в России решили пойти другим путем и заставить белорусские предприятия потесниться через конкуренцию и санитарно-технические меры», – сказал Леонид Заико.

Экономист обратил внимание, что в связи с конфликтом с Западом Россия стала на путь развития своего агропромышленного комплекса. И теперь там выходят на финишную прямую по самообеспечению.

«Надо избавляться от иллюзий, что российский рынок всегда нам будет рад. России не будут нужны ни наше молоко, ни молочные продукты, ни мясо. Наша цена там уже не пляшет. Был в России месяц назад: белорусских молочных продуктов там уже не видел», – отметил Леонид Заико.

В сложившейся ситуации белорусским властям стоит действовать по двум направлениям, полагает экономист.

«Ребята сделайте себе хорошие лаборатории, которые будут проводить анализ продуктов вплоть до уровня ДНК. Конкурируйте, разрабатывайте новые виды товаров. Занимайтесь диверсификацией рынков сбыта. С другой стороны стоит сократить производство продуктов и заняться ИТ, роботами и 3D-принтерами – тем, чего нет у русских. Не надо жевать сопли», – призвал Леонид Заико.

Подход Лукашенко экономист считает наивным:

«Белорусский президент сам из аграриев, а они зачастую очень просто относятся к своей деятельности. Думают, что если что-то произвели, то это обязательно съедят. Нет, ребята, так было раньше. А теперь будет так: хоть и произвели, но благодаря конкурентам этого брать не захотят».

«Если бы речь шла о политических препятствиях, то Лукашенко развил бы гораздо более бурную деятельность»

Экономист Лев Марголин полагает, что в санкциях Россельхознадзора минимум политики.

«Учитывая постоянство, с которым возникают претензии к молочным предприятиям Беларуси, и тот факт, что чаще всего фигирируют конкретные предприятия, а не все разом, наверное, стоит сделать вывод, что в этой ситуации больше экономики, чем политики. Точнее даже не экономики, а санитарных норм», – сказал экономист.

Подтверждение этой версии он находит и в действиях Александра Лукашенко.

«Если бы речь шла только о политических препятствиях для белорусской продукции, то, думаю, Лукашенко с его напором и энергией развил бы гораздо более бурную деятельность, чем сейчас», – отметил Лев Марголин.

Пока же имеется только высказывание руководителя Беларуси на полях саммита в Сочи о том, что якобы кто-то не хочет выполнять государственные договоренности.

«Думаю, что со стороны белорусских производителей действительно есть серьезные нарушения. Крыть не чем. Устранить нарушения сложно, потому что технологии на наших предприятиях устарели. Наши санитарные службы проверяют государственных производителей в щадящем режиме – не так, как это было бы с частниками. Мне кажется, проблема действительно существует и Россельхознадзор просто реагирует на нее», – сказал экономист.

При этом он не исключает, что к белорусским товарам относятся более придирчиво и жестко, чем к российским.

«Но оно и понятно: свое есть свое, а завозить лишь бы что из-за рубежа, пусть даже от лучших друзей, не хочется», – отметил Лев Марголин.