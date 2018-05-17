С 1 июня можно будет улететь в Турцию и Болгарию из Могилева 1 17.05.2018, 12:30

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Полеты в теплые края из областного центра будут продолжаться все лето.

1 июня возобновляются авиарейсы из могилевского аэропорта в Турцию и Болгарию. Улететь в теплые края из областного центра можно будет на протяжении всего лета, сообщает 34travel.me.

В общей сложности за летний период планируют осуществить 10 вылетов в Анталию и 8 – в Бургас. Руководство Могилевского аэропорта отмечает, что если популярность названных рейсов сохранится, то сезон этих перелетов вполне могут продлить.

Летать в Турцию из Могилева начали 2 июня 2017 года, в Египет – в октябре 2017-го. В Болгарию первый чартер отправился 13 июня 2015 года.

Кстати, ранее в этом году сообщалось, что «Могилевоблтурист» намеревается в скором времени организовать чартерные рейсы в Китай и обратно. Зимой организация вела переговоры с китайским партнером, однако пока все так и остается в стадии обсуждения.