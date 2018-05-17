Через YouTube теперь можно будет слушать музыку 17.05.2018, 17:55

Видеохостинг YouTube запустил собственный музыкальны сервис, который будет называться YouTube Music.

Kaк пишет gordonua.com, oб этом 16 мая сообщили в блоге компании.

На первый план в сервисе выйдут именно музыкальные композиции, но также в нем можно просмотреть и видеоклипы. В Google начнут поэтапный запуск нового музыкального сервиса. На следующей неделе он появится в США, Австралии, Новой Зеландии, Мексике и Южной Корее, а затем и в других странах мира.

"YouTube Music – это новый музыкальный потоковый сервис, созданный для музыки: официальные песни, альбомы, тысячи плейлистов и музыкальное радио, а также огромный список ремиксов от YouTube, живые выступления, обложки и музыкальные клипы, которые вы не можете найти нигде. Впервые все музыкальные направления вы можете найти в одном месте", – сообщили в YouTube.

Компания уже запустила сайт сервиса. Вскоре появятся приложения для iOS и Android.

Версия YouTube Music будет бесплатной, но в ней будет присутствовать реклама. Платная версия приложения YouTube Music Premium ($9,99) даст возможность пользователям слушать музыку без рекламы и даже после блокировки экрана, чего нет в бесплатной версии.