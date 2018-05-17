Егор Шарангович: На ЧМ-2018 мы сделали все, чтобы выиграть 1 17.05.2018, 18:57

Егор Шарангович

Нападающий сборной Беларуси заверил, что команда на ЧМ-2018 сделала все, что могла.

Нападающий сборной Беларуси Егор Шарангович по возвращении на родину из Дании заверил, что команда на ЧМ-2018 сделала все, что могла, передает «Прессбол».

- Мы там сразу видели, что болельщики, конечно, не в восторге, что мы вылетели. Но они должны понимать, что мы сделали все, чтобы выиграть. Но никогда не получалось, так что хочется сказать им большое спасибо, что верили в нас до конца. Всем спасибо, кто верил в нас, — сказал Шарангович в эфире СТВ.

Напомним, результат белорусских мастеров на чемпионате мира в Дании: 7 поражений, 0 очков, разница шайб — 8:36.