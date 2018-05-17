В Беларуси хотят ввести электронные трудовые книжки 2 17.05.2018, 21:27

Такая автоматизация, по словам министра труда, необходима для обновления базы «тунеядцев».

В Беларуси изучается вопрос перехода на электронные трудовые книжки, сообщила сегодня журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает БелТА.

«Мы отрабатываем сегодня вопрос, изучаем, как переходить на электронные трудовые книжки», - проинформировала министр.

Одним из шагов к этому станет регулярное обновление базы данных трудоспособных неработающих граждан, добавила она.

Такая автоматизация, по словам Ирины Костевич, призвана упростить жизнь граждан.

Как пример можно привести принцип, по которому будут собираться сведения о белорусах, работающих за рубежом. Их будут относить к занятым в экономике на основании уведомлений, которые люди смогут отправлять онлайн. Министр пояснила, что сделать это можно будет на соответствующих сайтах. В качестве подтверждающих документов планируется предусмотреть трудовой договор, справку о зарплате.